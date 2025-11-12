USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Трамп-младший отменил визит в Армению

11:16 1275

Дональд Трамп-младший отменил запланированный визит в Армению после выхода в эфир передачи американского журналиста Такера Карлсона, в которой обсуждалась якобы «атака на церковь в этой стране».

Как сообщает газета «Грапарак», сын президента США должен был прибыть в Ереван 12 ноября, однако накануне стало известно, что поездка не состоится.

По данным издания, решение Трампа-младшего связано с интервью генерального директора компании «Ташир Капитал» Нарека Карапетяна Такеру Карлсону. Передача вызвала широкий отклик в США, после чего Трамп-младший, по информации источников, отказался от встреч с представителями армянских властей и от визита в целом.

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2949
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 107
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 209
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1398
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 602
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5553
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5638
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1143
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1276
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2172

