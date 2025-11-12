Трамп-младший отменил визит в Армению

Дональд Трамп-младший отменил запланированный визит в Армению после выхода в эфир передачи американского журналиста Такера Карлсона, в которой обсуждалась якобы «атака на церковь в этой стране».

Как сообщает газета «Грапарак», сын президента США должен был прибыть в Ереван 12 ноября, однако накануне стало известно, что поездка не состоится.

По данным издания, решение Трампа-младшего связано с интервью генерального директора компании «Ташир Капитал» Нарека Карапетяна Такеру Карлсону. Передача вызвала широкий отклик в США, после чего Трамп-младший, по информации источников, отказался от встреч с представителями армянских властей и от визита в целом.