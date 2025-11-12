Гимн проекта «Мой сын – герой!» впервые прозвучал перед матерями и отцами шехидов

В рамках мероприятия, посвященного пятой годовщине победы и проектов «Мой сын — герой!» и «Мой отец — герой!», состоялась презентация гимна проекта «Мой сын — герой!»

Слова: Мирджалал Гурбанов Музыка: Джамал Гурбанов Исполнители: народные артисты Азерин и Азер Зейналов, исполнитель мугама Ахад Агаев, дети шехидов и хор имени Джахангира Джахангирова.

Голосом матерей шехидов стала Азерин, а голосом отцов — Азер Зейналов. Они не просто исполнили песню — в их голосах звучали боль, гордость и дух Победы. Эта презентация была не просто исполнением песни, а воплощением души целого народа на сцене. В мероприятии приняли участие матери, потерявшие сыновей во имя Родины во время Первой и Второй Карабахских войн, апрельских и Товузских боев, а также антитеррористических операций. Среди участниц были женщины, приехавшие из различных регионов страны, отдаленных сел, а также из Нахчывана и Грузии. Вот уже пять лет в рамках проектов «Мой отец — герой!» и «Мой сын — герой!» чтится память наших героев, отдавших жизнь за Родину, и объединяются их семьи. За это время в серии мероприятий приняли участие около пяти тысяч матерей шехидов и более тысячи семисот детей шехидов. Особо стоит отметить, что во время месяца Рамазан в 2025 году при поддержке фонда Гейдара Алиева четыре раза были организованы встречи «Мой сын — герой!», в которых приняли участие около двух тысяч матерей шехидов со всех регионов Азербайджана.

Мы выражаем искреннюю благодарность вице-президенту фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, руководителю Бакинского медиацентра Арзу Алиевой и исполнительному директору фонда Гейдара Алиева Анару Алекперову, который с первого дня проекта на протяжении всех пяти лет неизменно оказывает любовь, поддержку и заботу. В грандиозном мероприятии, посвященном пятой годовщине Победы, приняли участие более пятисот матерей шехидов, среди которых были также женщины из отдаленных сел, различных районов, Нахчывана и Грузии. Все они отмечали этот великий праздник Победы как одна семья. Всегда находящаяся рядом с матерями шехидов, дарящая им любовь, сострадание и заботу Лейла Алиева стала для них символом надежды, дочернего тепла и света. На встречах с семьями шехидов она с искренностью и нежностью слушает их, обнимает каждого из них. Ее простота и душевность находят путь к сердцам семей шехидов, приносят им утешение и тепло.

Эта искренность Лейлы Алиевой дарит матерям шехидов утешение, а детям шехидов — надежду, теплую, как дыхание матери. Арзу Алиева многие годы относится к матерям шехидов, как родная дочь — бережно держит их за руки, обнимает с любовью и утешает не словами, а сердцем. Ее искренность, доброта и человечность оставили неизгладимый след в сердцах матерей шехидов. В рамках мероприятия впервые был представлен трейлер художественного фильма «44», автором идеи и сценария которого является Анар Алекперов. «44» — это начало новой эпохи в истории азербайджанского кинематографа, грандиозная картина, рассказывающая о героических страницах Второй Карабахской войны, славной Победе нашей армии, стойкости, единстве и любви к Родине, стоящих за этой Победой.

Основные сцены фильма сняты на освобожденных территориях, в местах реальных боевых действий. Это фильм не только о войне, но и о человечности, любви и духовной силе. Картина посвящена Верховному Главнокомандующему, нашим героическим шехидам и матерям шехидов, которые хранят их святое имя. «44» — это летопись истории, гордости и благодарности. Анар Алекперов на протяжении многих лет является прочным духовным мостом между президентом Ильхамом Алиевым, президентом фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и семьями шехидов и ветеранов. Он — человек, который всегда уделяет внимание этим семьям, разделяет их радости, боль и заботы. Анар Алекперов часто навещает семьи шехидов, выслушивает их, узнает об их нуждах, с любовью обнимает детей шехидов, целует руки матерей. Его деятельность — это не просто выполнение служебных обязанностей, а выражение преданности Родине, памяти шехидов и их семьям.