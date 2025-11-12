Новый род войск появился в России

Войска беспилотных систем (ВБС) созданы в Вооруженных силах России. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» замначальника нового рода войск подполковник Сергей Иштуганов.

«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил он.

Офицер отметил, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. При этом наращивание боевого состава продолжается.

В конце прошлого года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже активно разрабатываются такие войска, и призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание».

Такую необходимость объяснил наработанным военными опытом и ситуацией в зоне боевых действий в Украине, где растет эффективность применения БПЛА.

Президент РФ подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль в Украине, и тоже «не опаздывает».