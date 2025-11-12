Туска назвали «худшим премьером» Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьер-министром страны с 1989 года.

«Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить», - добавил президент.

«Я представляю сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 года», - сказал Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

7 ноября премьер Польши Дональд Туск в Х подверг критике отказ президента подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий.

«Это очередной шаг его (Навроцкого - ред.) войны с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно победы на выборах», - написал тогда Туск.

«Чтобы быть премьером, недостаточно оставлять посты в сети Х», - ответил президент и обвинил премьера в «использовании спецслужб в политических целях».

Конфликт ставленника правой оппозиции Навроцкого с представителем левых сил Туском начался с первых дней после номинации нового президента 6 августа. Уже через день Туск сообщил, что «будет безжалостным» в отношении Навроцкого и его инициатив.

По данным проведенного тогда же опроса исследовательского центра United Surveys, 61,2% польских граждан спрогнозировали, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. Противоположного мнения придерживались только 21,4% респондентов.