USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Туска назвали «худшим премьером» Польши

11:28 378

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьер-министром страны с 1989 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Я представляю сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 года», - сказал Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

«Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить», - добавил президент.

7 ноября премьер Польши Дональд Туск в Х подверг критике отказ президента подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий.

«Это очередной шаг его (Навроцкого - ред.) войны с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно победы на выборах», - написал тогда Туск.

«Чтобы быть премьером, недостаточно оставлять посты в сети Х», - ответил президент и обвинил премьера в «использовании спецслужб в политических целях».

Конфликт ставленника правой оппозиции Навроцкого с представителем левых сил Туском начался с первых дней после номинации нового президента 6 августа. Уже через день Туск сообщил, что «будет безжалостным» в отношении Навроцкого и его инициатив.

По данным проведенного тогда же опроса исследовательского центра United Surveys, 61,2% польских граждан спрогнозировали, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. Противоположного мнения придерживались только 21,4% респондентов.

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2959
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 113
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 209
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1404
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 607
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5564
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5639
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1149
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1279
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2176

ЭТО ВАЖНО

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2959
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 113
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 209
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1404
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 607
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5564
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5639
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1149
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1279
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2176
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться