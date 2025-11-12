Россия не отступает, несмотря на высокие потери

USD 1.7000
Российские войска, согласно анализу Института изучения войны, вероятно, захватят Покровск и Мирноград, однако для этого им понадобится больше времени и они понесут большие потери, чем если бы военное командование РФ сосредоточило на этом направлении больше ресурсов с других участков фронта.

Одновременно армия РФ ведет наступательные операции по нескольким направлениям. Это север и восток Харьковской области, северо-восток Донецкой области, граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, а также восток Запорожской. По мнению аналитиков, такие операции не поддерживают друг друга, что замедляет продвижение на каждом отдельном участке фронта.

В ISW отмечают, что Россия готова нести большие потери и тратить время на достижение своих целей, частично для того, чтобы создать видимость успехов на всех участках фронта. В то же время существует опасение, что уменьшение присутствия российских войск на других направлениях может дать украинским силам возможность достигать успехов или передислоцировать силы.

На самом деле ситуация в Покровске остается сложной. Украинские военные, как сообщает Артем Прибыльнов, фиксируют усиление штурмовых действий войск РФ — почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе. Город остается важным логистическим центром и господствующей высотой, поэтому отступление нецелесообразно. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что оборона ВСУ в городе «проседает» из-за количественного превосходства россиян, численность которых оценивается примерно в 300 человек. Несмотря на относительно небольшое количество, они обеспечиваются с помощью российских беспилотников, что позволяет им удерживать позиции в засадах, выходить на улицы города и создавать угрозу украинским военным.

В ISW добавляют, что российское командование балансирует между ограниченными ресурсами и необходимостью создавать видимость наступательных успехов, что делает захват Покровска медленным и затратным процессом, несмотря на продолжающееся давление на украинские войска.

