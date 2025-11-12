Дерзкий выпад против Израиля

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа дал большое интервью газете The Washington Post, а затем встретился с Дональдом Трампом в Белом доме — событие, которое уже назвали одним из самых необычных дипломатических эпизодов последних лет. Новый сирийский лидер, некогда бывший символом внутреннего примирения, теперь вступает в игру мирового масштаба, и делает это с прямыми выпадами в адрес Израиля и с неожиданным акцентом на поддержку со стороны США. Так, в интервью аш-Шараа заявил, что соглашение по безопасности с Израилем возможно лишь при одном условии — полном возвращении израильтян к границам, существовавшим до 8 декабря, когда ЦАХАЛ после падения режима Башара Асада занял буферную зону на юге Сирии. Он подчеркнул, что с момента этой операции Израиль «нанес более тысячи авиаударов по Сирии, включая президентский дворец и здание Министерства обороны», но Дамаск не стал отвечать, поскольку сосредоточен на восстановлении страны.

«Прогресс Израиля в Сирии, - подчеркнул аш-Шараа, — объясняется не заботой о безопасности, а чистыми экспансионистскими амбициями». Заявления президента Сирии сопровождались сарказмом, граничащим с вызовом. «Израиль оккупировал Голанские высоты, чтобы защитить себя, а теперь Южную Сирию, чтобы защитить Голаны. Так они и до Мюнхена дойдут», - язвительно заметил аш-Шараа, намекнув на бесконечное расширение израильской зоны «защиты». На вопрос журналиста о возможности демилитаризации территории к югу от Дамаска он ответил, что речь идет о вопросе, требующем осторожности: «Если там будет хаос, кто ее [зону] защитит? Если эту зону используют для нападения на Израиль, кто возьмет на себя ответственность? Это сирийская территория, и Сирия должна сама ею распоряжаться».

Таким образом, сирийский лидер ясно обозначил, что для Дамаска неприемлемы любые формулы «демилитаризации» без гарантий суверенитета. Напомним, после встречи с президентом Сирии Трамп охарактеризовал аш-Шараа на пресс-конференции как «подходящего человека для своей работы». «Мы хотим, чтобы Сирия добилась успеха, - подчеркнул Трамп. - У него [аш-Шараа] непростое прошлое, но у всех нас есть прошлое. Он хорошо ладит с Турцией и Эрдоганом, который является великим лидером. Сирия — важная часть Ближнего Востока. Мы работаем над тем, чтобы Израиль достиг соглашения с Сирией, и это очень хорошо работает». Фраза Трампа о «непростом прошлом» была очевидной отсылкой к эпохе гражданской войны в Сирии и разрушений, но в устах президента США прозвучала как знак примирения. Очевидно, что Белый дом видит в аш-Шараа не только фигуру сирийского возрождения, но и партнера, способного встроиться в новую архитектуру ближневосточных соглашений. Сразу же после встречи с Трампом аш-Шараа дал интервью телеканалу Fox News, в котором прямо заявил, что на данном этапе Сирия не намерена присоединяться к Авраамовым соглашениям.

«Ситуация в Сирии отличается от стран, которые присоединились к Авраамовым соглашениям, - подчеркнул аш-Шараа. - Мы граничим с Израилем, а Израиль удерживает Голанские высоты с 1967 года. Возможно, в будущем американская администрация совместно с президентом Трампом поможет нам выйти на такого рода переговоры». Таким образом, сирийский президент впервые обозначил готовность рассматривать возможность политического диалога с Израилем, но при условии восстановления территориальной целостности и признания его политического суверенитета. Два интервью аш-Шараа и его визит в Белый дом представляют собой важный сигнал для региона. Сирийский лидер впервые за долгое время демонстрирует не оборонительную, а наступательную позицию, опираясь на поддержку Трампа и дистанцируясь от иранского влияния, что само по себе является тектоническим сдвигом в ближневосточной политике.