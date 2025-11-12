Франция боится, что Германия вырвется вперед

Отмечается, что Германия к 2029 году планирует довести оборонный бюджет до €153 млрд, тогда как во Франции примерно к этому же сроку он составит €80 млрд.

У германского правительства значительно больше возможностей для финансирования бюджетных расходов благодаря значительно более низкому уровню государственной задолженности. Общий объем запросов Бундесвера (ВС ФРГ) на перевооружение составляет почти €400 млрд, подавляющую часть таких контрактов правительство Германии рассчитывает размещать у германских производителей.

«[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними (немцами — ред.) будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции», — сказал изданию неназванный чиновник в Минобороны Франции. Он также пошутил, что Германии не придется захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, потому что «они (немцы — ред.) могут просто купить их».

В качестве одного из поводов для напряженности в отношениях двух стран издание называет проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), который планируют совместно разрабатывать Франция, Германия и Испания. Он оказался на гране срыва из-за разногласий между французскими и германскими участниками. На этом фоне в Германии допускают, что могут приступить к разработке истребителя либо в сотрудничестве только с Испанией, либо инициировать новый проект со Швецией и Великобританией. «Такая перспектива тревожит Париж», — пишет издание.