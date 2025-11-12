USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Франция боится, что Германия вырвется вперед

11:53 526

Французские политики обеспокоены процессом перевооружения ВС Германии, поскольку Франция рискует потерять лидирующую роль военно-промышленного лидера Европы, пишет издание Politico.

Отмечается, что Германия к 2029 году планирует довести оборонный бюджет до €153 млрд, тогда как во Франции примерно к этому же сроку он составит €80 млрд.

У германского правительства значительно больше возможностей для финансирования бюджетных расходов благодаря значительно более низкому уровню государственной задолженности. Общий объем запросов Бундесвера (ВС ФРГ) на перевооружение составляет почти €400 млрд, подавляющую часть таких контрактов правительство Германии рассчитывает размещать у германских производителей.

«[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними (немцами — ред.) будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции», — сказал изданию неназванный чиновник в Минобороны Франции. Он также пошутил, что Германии не придется захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, потому что «они (немцы — ред.) могут просто купить их».

В качестве одного из поводов для напряженности в отношениях двух стран издание называет проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), который планируют совместно разрабатывать Франция, Германия и Испания. Он оказался на гране срыва из-за разногласий между французскими и германскими участниками. На этом фоне в Германии допускают, что могут приступить к разработке истребителя либо в сотрудничестве только с Испанией, либо инициировать новый проект со Швецией и Великобританией. «Такая перспектива тревожит Париж», — пишет издание.

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2964
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 120
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 211
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1408
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 611
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5578
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5639
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1156
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1281
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2178

ЭТО ВАЖНО

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2964
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 120
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 211
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1408
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 611
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5578
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5639
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1156
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1281
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться