Турция забирает весь Ближний Восток

Турция вновь выходит на авансцену ближневосточной политики, действуя стремительно и одновременно по нескольким направлениям. Вашингтон, Дамаск, сектор Газа — три координаты, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган превращает в стратегический треугольник, в центр которого вписывает имя своей страны. За фасадом турецкого посредничества скрывается возвращение Анкары в большую игру, где она вовсе не намерена оставаться сторонним наблюдателем. Прибывший в Вашингтон министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Марко Рубио и другими представителями администрации Белого дома, а затем — с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, которого принимал президент Дональд Трамп. Так в Белом доме за одним столом впервые за долгие годы оказались представители трех стран, отношения между которыми еще недавно казались несовместимыми. Израильские чиновники назвали это «появлением тревожного треугольника» Вашингтон — Анкара — Дамаск. Фидан, искушенный мастер ближневосточной дипломатии, говорил об «объединении сирийских институтов» и «реконструкции послевоенного государства». В политическом переводе это означает стремление Турции вернуться в Сирию уже в качестве гаранта нового регионального порядка. Характерно, что этот порядок формируется не вопреки, а в соответствии с планами Белого дома, где Трамп выстраивает собственную архитектуру мира — без прежних союзников, но с новыми посредниками.

В это же время Вашингтон продвигает в Совете Безопасности ООН проект резолюции о двухлетнем мандате международных сил в Газе и временного органа управления сектором. Формулировка о «праве использовать все необходимые средства» для обеспечения безопасности звучит как стандартная дипломатическая оговорка, но фактически открывает простор для разных трактовок. Не случайно именно этот пункт стал яблоком раздора между США, Израилем и Турцией. Анкара делает следующий шаг через Сирию. Фидан заявил, что обсуждал с американцами «проблемные районы на юге Сирии», где пересекаются интересы Израиля и друзского меньшинства, а также северо-восток страны, контролируемый боевыми курдскими силами, который поддерживают США. Турция предлагает интегрировать эти формирования в регулярную сирийскую армию — шаг, способный подорвать выстроенную с 2016 года американскую систему влияния. Для Анкары это способ ликвидировать позиции террористической Рабочей партии Курдистана. Фидан встретился также со специальными посланниками Трампа — Стивом Уиткоффом, Томом Барраком и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Это были не просто протокольные контакты, а демонстрация намерения Анкары выстраивать прямые каналы с новой американской элитой в обход привычных дипломатических маршрутов. Турция предлагает не столько посредничество, сколько альтернативную логику: «Мы решаем проблемы не в Женеве (имеется в виду европейская штаб-квартира ООН), а на земле». Иначе говоря, послание Западу звучит так: оставьте заседания и резолюции — новый порядок мы будем устанавливать практикой свершившихся фактов.