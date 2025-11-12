Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана на международной конференции в Грузии

8-9 ноября 2025 года делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Коллегии адвокатов Грузии совершила официальный визит в Тбилиси для участия в международной конференции, посвященной 20-летию Коллегии адвокатов Грузии, а также для участия в международной конференции на тему «Конвенция о защите юристов (адвокатов) – эффективный инструмент защиты верховенства закона» и других юбилейных мероприятиях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в визите также приняли участие заместитель председателя Коллегии адвокатов Парвиз Алекперов и координатор международного сотрудничества Коллегии адвокатов Гёзяль Гусейнзаде.

В конференции приняли участие представители Совета адвокатур и юридических обществ Европы (CCBE), Азиатско-Тихоокеанской юридической ассоциации (LAWASIA), Совета Европы, а также руководители адвокатских ассоциаций и юридических обществ из разных стран мира, представители влиятельных международных организаций, государственные служащие и представители гражданского общества.

В своей вступительной речи председатель Коллегии адвокатов Грузии Давид Аситиани приветствовал участников и гостей конференции и рассказал о важности мероприятия.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, выступая на конференции, рассказал о реформах, проведенных в Азербайджане в последние годы в целях укрепления независимости адвокатуры, и о проделанной важной работе.

Председатель сообщил, что в результате этих реформ значительно увеличилось число адвокатов, а также уделяется внимание повышению доступности юридической помощи для граждан, бюджету, выделяемому на юридическую помощь, оказываемую за счет государства, и качеству оказываемой юридической поддержки.

В то же время Анар Багиров отметил, что сегодня Коллегия адвокатов представлена в Судебно-правовом совете Азербайджанской Республики, Комитете по выборам судей и других соответствующих государственных органах. Председатель сказал, что это является показателем признания института адвокатуры в правовой системе не только с его защитной функцией, но и как стороны, способствующей эффективному функционированию судебной системы.

Анар Багиров также подчеркнул, что Коллегия дает экспертные заключения по всем делам, рассматриваемым Конституционным судом Азербайджанской Республики.

Председатель добавил, что этот процесс является показателем того, что коллегия самостоятельно служит формированию правовой позиции страны и совершенствованию правоприменительной практики.

Продолжая свое выступление, председатель довел до внимания участников мероприятия, что дружба и взаимовыгодное сотрудничество, сложившиеся между коллегиями адвокатов Азербайджана и Грузии за последние годы, высоко ценятся азербайджанскими юристами.