Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации

В ходе 124-й и 125-й сессий Исполнительного Совета Всемирной туристской организации (UN-Tourism), проходивших 7-11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, подтверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете организации.

Азербайджанская делегация также приняла участие в 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.

В рамках мероприятий состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и государственного секретаря Министерства туризма Бразилии Аны Карлы Мачадо Лопес. В ходе встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма Федеративной Республики Бразилия».

В рамках же встречи Фуада Нагиева с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тоуг Аль Марри были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Отметим, что на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Всмирной туристской организации на пост генерального секретаря утверждена Шайха Аль Новаис.