Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

В Венесуэле общая мобилизация

12:26 311

Правительство Венесуэлы объявило массовую мобилизацию в Вооруженные силы страны. Подобное решение стало ответом на переброску войск США в Карибский регион, сообщает CNN.

По словам главы Минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, этот шаг — ответ на «империалистическую угрозу», исходящую от США. Помимо этого, минобороны объявило о начале учений, в которых примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц, уточняет CNN.

Крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford ранее вошел в зону ответственности Южного командования, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, и присоединился к восьми другим кораблям ВМС США в зоне ответственности USSOUTHCOM.

До этого в Пентагоне заявили, что авианосец и его ударная группа отправятся в регион для поддержки того, что минобороны страны назвало «усилиями по борьбе с наркотиками».

Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы?
Что стало причиной схода оползня в Ахмедлы? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:37
12:37 2974
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в тюрьме
12:41 136
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации фото
12:20 215
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий
11:36 1421
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту?
Мера ответственности Би-би-си. Призывал ли Трамп к перевороту? наш комментарий
00:24 1971
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков видео
12:01 618
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!»
Посольство России в Анкаре: «Мы не ваши враги! Мы не сбивали турецкий самолет!» видео; обновлено 12:19
12:19 5602
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь
В защиту парня, у которого хотят отобрать жизнь горячая тема
00:04 5641
Россия не отступает, несмотря на высокие потери
Россия не отступает, несмотря на высокие потери ISW
11:39 1162
Трамп-младший отменил визит в Армению
Трамп-младший отменил визит в Армению
11:16 1285
Скандал в Украине: отстранили министра
Скандал в Украине: отстранили министра
10:56 2184

