СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда

Сообщения Службы внешней разведки России «никогда не бывают голословными», однако Кремль надеется на продолжение сотрудничества с Арменией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать реакцию Еревана на сообщения СВР о том, что Армения якобы рассматривает возможность отказа от российского зерна и замещения его украинским.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на эту публикацию словами «не может быть» и «это недоразумение».

«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов, вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Надеемся, что оно будет продолжено», — сказал Песков.

О том, что в Армении якобы обсуждают возможность отказа от российского зерна, СВР заявила в среду, 12 ноября. В ведомстве утверждают, что в Евросоюзе эту инициативу рассматривают как многоцелевую: поддержка Киева, обеспечение зерном Армении и ослабление российско-армянских отношений.