Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда

обновлено 14:55
14:55 3287

Сообщения Службы внешней разведки России «никогда не бывают голословными», однако Кремль надеется на продолжение сотрудничества с Арменией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать реакцию Еревана на сообщения СВР о том, что Армения якобы рассматривает возможность отказа от российского зерна и замещения его украинским.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на эту публикацию словами «не может быть» и «это недоразумение».

«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов, вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Надеемся, что оно будет продолжено», — сказал Песков.

О том, что в Армении якобы обсуждают возможность отказа от российского зерна, СВР заявила в среду, 12 ноября. В ведомстве утверждают, что в Евросоюзе эту инициативу рассматривают как многоцелевую: поддержка Киева, обеспечение зерном Армении и ослабление российско-армянских отношений.

* * * 12:45

Армения по «политическим соображениям» хочет отказаться от российского зерна якобы в пользу более дорогого украинского. Так говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у Незалежной. Однако вот незадача - украинское зерно более чем вполовину дороже», - цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

«Такой вот поцелуй Еревана», - считают в Службе внешней разведки.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена отказываться от российского зерна.

«Не может этого быть», - сказал Пашинян, комментируя на брифинге информацию Службы внешней разведки. «Это абсолютное недоразумение», - добавил премьер.

