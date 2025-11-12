Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване

Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Джейхун Рамиз оглу Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Джейхун Джалилов родился в 1987 году в городе Шахбузе Нахчыванской Автономной Республики. В 2009 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения», в 2012 году - магистратуру. В 2013 году получил степень магистра финансов в Университете Эссекса, после продолжил обучение на уровне стратегического управления в Институте привилегированных управленческих бухгалтеров (CIMA).

В 2011-2013 годах Джейхун Джалилов работал на различных должностях в отделе сотрудничества с международными организациями Министерства экономического развития Азербайджанской Республики, в 2013-2021 годах - в финансовом департаменте компании BP Caspian. 1 марта 2021 года был назначен советником председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения, в августе 2021 года - заместителем председателя правления.

Распоряжением председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 15 марта 2023 года Джейхун Джалилов был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики. 25 апреля 2024 года освобожден от этой должности и назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.