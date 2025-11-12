Кремль о тайном звонке из Лондона

Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл в начале 2025 года связывался с помощником президента России Юрием Ушаковым, однако из-за нежелания Лондона учитывать позицию Москвы диалог не получил развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсант».

О неофициальных контактах между Лондоном и Москвой сообщала Financial Times со ссылкой на источники. Они отмечали, что Великобритания пыталась донести позицию Европы по российско-украинской войне на фоне противоречивых действий США, при этом Пауэллу удалось связаться с Ушаковым лишь один раз, и разговор, по данным FT, прошел «не очень хорошо».

«Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития», – рассказал Песков журналистам.

*** 13:12 Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл предпринимал попытки установить неофициальный канал связи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Лондон таким образом стремился защитить свои интересы в вопросе урегулирования российско-украинской войны на фоне противоречивых действий администрации президента США Дональда Трампа.

Как утверждает издание, советник британского премьера по нацбезопасности, опытный переговорщик Джонатан Пауэлл, в начале 2025 года связывался с помощником президента России Юрием Ушаковым, рассчитывая донести до Москвы позицию европейских стран. По сведениям источников, разговор состоялся лишь однажды и прошел, как отмечает FT, «не слишком хорошо».

Один из собеседников газеты уточнил, что эта инициатива не была согласована с «большой семеркой», однако получила поддержку ряда европейских столиц.

«Мы обеспокоены тем, что передали переговоры с россиянами американцам», — отметил неназванный европейский чиновник.

Представитель британского правительства в комментарии FT не стал отрицать, что Пауэлл действительно пытался установить контакт с Ушаковым в начале года. При этом он подчеркнул, что в последние месяцы общения между ними не было, в том числе накануне саммита Трампа и Путина на Аляске.