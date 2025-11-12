Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял назначенных им сегодня полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуна Джалилова, главу Исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхана Ибрагимова, главу Исполнительной власти Балакенского района Натика Агаева, главу Исполнительной власти Гёйчайского района Орхана Мурсалова, главу Исполнительной власти Гахского района Эльвина Пашаева, главу Исполнительной власти Гёйгёльского района Вугара Новрузова и главу Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшана Гасанли.

«Вы назначаетесь руководителями различных регионов нашей страны. Вам оказывается большое доверие, и я уверен, что вы это доверие оправдаете. Вы будете трудиться, прилагая все усилия для выполнения поставленных задач. Разумеется, большая ответственность требует больших дел. Прежде всего, вы должны выполнять все мои поручения. Каждый раз, когда я назначаю людей на руководящие должности в регионах, мои указания должны становиться для них основными принципами работы — в первую очередь, служить народу, быть рядом с народом. Каждый, кто занимает руководящую должность, каждый чиновник, должен быть скромным. В жизни, в быту он и его близкие должны вести себя так, чтобы к нашему общему делу не было никаких претензий. К сожалению, бывают случаи, когда чиновники ведут себя в обществе неправильно, проявляют чрезмерное высокомерие, стараются поставить себя выше других и тем самым теряют авторитет, а также бросают тень на наше государство и проводимую им политику.

Кроме того, некоторые из них оказываются вовлеченными в коррупцию и взяточничество. Азербайджанское общество хорошо знает, что каждый государственный служащий, вставший на кривой путь, в итоге должен ответить перед судом и законом. К сожалению, такие случаи до сих пор встречаются. Но обществу также хорошо понятно, что ни одно незаконное действие не останется безнаказанным. Поэтому я требую от вас решительно бороться с негативными явлениями, подбирать в кадровой политике надежных, профессиональных и морально чистых работников, а также своими делами вверенных вам регионов доказать правильность моего выбора. В противном случае, конечно, будут приняты соответствующие меры. В наших регионах основные инфраструктурные проекты в целом завершены. По государственной линии, через инвестиционные программы, в последние годы был обеспечен серьезный прогресс. Реализация нескольких региональных программ развития успешно завершилась. Практически по основным направлениям инфраструктуры — обеспечению электроэнергией — ситуация полностью нормализована. Конечно, есть вопросы обновления и ремонта старых сетей, но это уже не представляет серьезной проблемы. Во всех регионах, включая освобожденные от оккупации территории, создана мощная энергетическая инфраструктура. Магистральные дороги полностью отвечают современным стандартам, межгородские дороги отремонтированы. Для строительства сельских дорог ежегодно выделяются необходимые средства. Пока нельзя сказать, что мы достигли 100-процентного результата, но в ряде регионов около 70–80 процентов сельских дорог отремонтированы и отличаются качеством.

Во всех городах реализуются проекты по обеспечению питьевой водой. В селах также принимаются необходимые меры, осуществляются проекты по ирригации, строительству новых водохранилищ и каналов. Ситуация с водоснабжением и орошением улучшается. Решаются и другие инфраструктурные вопросы — строительство школ, больниц, спортивных объектов. Сегодня во всех регионах Азербайджана эти задачи в целом решены. В каждом городе функционирует современная больница, и все это требует как больших средств, так и постоянного внимания. Все это мы реализовали за счет государственного бюджета и в рамках программ социально-экономического развития регионов. Что касается остающихся на местах проблем, волнующих людей, то здесь основным принципом должна быть социальная справедливость. Люди в каждом регионе, каждом селе должны видеть, что справедливость всегда торжествует. В прошлом отрицательные процессы в регионах часто были связаны с неправомерными действиями и указаниями некоторых чиновников центральных исполнительных органов. От тех чиновников, как говорится, не осталось и следа. В результате кадровых реформ ситуация в госаппарате, особенно в центральных органах, значительно оздоровилась. Поэтому я уверен, что теперь из центра вам не будут давать незаконных указаний. В прошлом такие случаи имели место, и чиновники, ставившие личное обогащение превыше всего, теперь предстают перед судом. Бывали также случаи неэффективного использования земель, их захвата, незаконного изменения категорий, строительства особняков на землях сельхозназначения — все это незаконные действия.

Но я также знаю, что некоторые должностные лица на местах были вынуждены выполнять эти незаконные действия. В некоторых случаях в основе этих незаконных действий лежали указания разжиревших, алчных, ненасытных чиновников, сидящих в центре (то есть в Баку). Но повторяю: я уверен, что в результате политики оздоровления и очищения вам больше никто не будет давать незаконных поручений. Если кто-то даст такое распоряжение, немедленно сообщите мне, и в отношении этих людей будут приняты строгие меры. В регионах одной из главных задач остается занятость. В последние годы в Азербайджане проведены масштабные реформы в этой сфере, уровень безработицы снизился. Однако миграция из регионов в Баку и крупные города все еще наблюдается. Причины разные. Подобная миграция свойственна не только нашей стране — то же самое наблюдается и в развитых государствах. Понятно, что в больших городах больше возможностей и выше уровень жизни. Но одна из причин миграции — безработица. Для обеспечения занятости в регионах государство предпринимает различные шаги: создаются предприятия, выдаются льготные кредиты предпринимателям, успешно реализуется программа самозанятости, которой охвачены десятки тысяч человек. Поэтому требую от руководителей на местах прилагать усилия для создания рабочих мест, оказывать поддержку предпринимателям. Развитие местного производства не только решает вопрос занятости, но и укрепляет экономику регионов. В последние годы государство предприняло важные шаги в развитии сельского хозяйства и туризма, и эти направления нужно расширять. Особенно в регионах, привлекательных для туризма, они должны стать ключевыми факторами местной экономики. Экологическое равновесие в регионах обязательно должно сохраняться, необходимо уделять большое внимание защите окружающей среды. В целом в наших регионах серьезных экологических проблем нет. Основные проблемы были в Баку, но мы их успешно решаем. Новый облик Баку — наглядное тому подтверждение. Раньше здесь царила экологическая катастрофа, Баку и Сумгаит считались одними из самых загрязненных городов. Сегодня это не так — теперь это города парков. Мы перенесли старые предприятия, рекультивировали загрязненные нефтяные земли, благоустроили их, превратив Черный город в Белый. В регионах же незаконная деятельность наносит экологический ущерб другого рода. Поэтому для предотвращения подобных действий мной даны соответствующие поручения Администрации президента, Кабинету Министров и Министерству экологии — строго регулировать изменение русел рек, добычу строительных материалов и полностью пресечь незаконную деятельность. Одним словом, регионы Азербайджана сегодня должны соответствовать самым высоким стандартам. Результаты последних лет видны каждому гражданину страны: девять международных аэропортов, обновленные железные дороги, современные автомагистрали, энергетическая инфраструктура, проекты по водоснабжению и ирригации, газификация — все это сделано ради лучшей жизни людей. Нужно быть внимательными к людям, жить их заботами, постоянно быть среди них, посещать села и общаться с жителями. Это мои постоянные требования к каждому назначенному руководителю. К сожалению, несмотря на оказанное доверие, некоторые чиновники предпочитают личное обогащение и нарушают закон. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие своими делами. На вас возложена большая ответственность: у некоторых из вас уже есть управленческий опыт, некоторые назначаются впервые. Я уверен, что вы добросовестно выполните возложенные обязанности и заслужите уважение народа. Желаю вам успехов. Спасибо», - напутствовал Алиев назначенных им чиновников.

*** 13:50 Натик Агаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйчайского района и назначен главой Исполнительной власти Балакенского района. Соответствующие распоряжения подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, другими распоряжениями президента Азербайджана Орхан Мурсалов освобожден от должности главы Исполнительной власти Кедабекского района и назначен главой Исполнительной власти Гёйчайского района. Также Эльвин Пашаев назначен на должность главы Исполнительной власти Гахского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Другим распоряжением главы государства Эльвин Пашаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйгёльского района. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Вугар Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталана. Другим распоряжением Вугар Новрузов назначен главой Исполнительной власти Гёйгёльского района. Эльшан Гасанли назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

* * * 13:18 Эльхан Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства. Другим распоряжением президента Азербайджана Ибрагимов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района Баку.