USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Имамоглу потребовал прямую трансляцию

14:17 1003

Арестованный бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу назвал «позором» выдвинутые против него обвинения по делу о коррупции и призвал транслировать судебный процесс в прямом эфире турецкого телевидения, сообщает телеканал Sozcu.

«Нам нечего скрывать от своего народа… Такое обвинительное заключение направлено против Республиканской народной партии (НРП), основавшей нашу республику. Это позор! Призываю парламент обеспечить трансляцию судебного процесса с экранов (государственной телекомпании) TRT и других каналов», – говорится в заявлении Имамоглу, которое приводит Sozcu.

Ранее сообщалось, что Главная прокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра. Как отмечают турецкие СМИ, для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и «основатель и лидер преступной организации», обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений. Обвинительное заключение, по которому проходят 402 подозреваемых, 11 ноября было передано в суд. Когда начнется процесс над политиком, пока неизвестно.

Напомним, с 23 марта Имамоглу, обвиняемый в коррупции, находится под арестом в тюрьме Силиври.

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 215
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 459
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3581
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3290
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2887
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10813
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1655
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1004
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1895
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5574

ЭТО ВАЖНО

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 215
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 459
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3581
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3290
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2887
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10813
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1655
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1004
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1895
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться