Имамоглу потребовал прямую трансляцию

Арестованный бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу назвал «позором» выдвинутые против него обвинения по делу о коррупции и призвал транслировать судебный процесс в прямом эфире турецкого телевидения, сообщает телеканал Sozcu.

«Нам нечего скрывать от своего народа… Такое обвинительное заключение направлено против Республиканской народной партии (НРП), основавшей нашу республику. Это позор! Призываю парламент обеспечить трансляцию судебного процесса с экранов (государственной телекомпании) TRT и других каналов», – говорится в заявлении Имамоглу, которое приводит Sozcu.

Ранее сообщалось, что Главная прокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра. Как отмечают турецкие СМИ, для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и «основатель и лидер преступной организации», обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений. Обвинительное заключение, по которому проходят 402 подозреваемых, 11 ноября было передано в суд. Когда начнется процесс над политиком, пока неизвестно.

Напомним, с 23 марта Имамоглу, обвиняемый в коррупции, находится под арестом в тюрьме Силиври.