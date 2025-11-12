USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие

14:19 1656

Раньше Еревану отказывались продавать оружие из-за опасений, что оно может быть использовано за пределами страны, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Почему мы можем приобретать это оружие сейчас, а раньше нет? Самое главное, что наши стратегии теперь основаны на легитимности. В то время нам открыто говорили, что, при всем уважении, они не могут продавать нам оружие, поскольку у них нет гарантий, что мы не будем использовать это оружие за пределами нашей суверенной территории, то есть не будем размещать его на территориях, не являющихся нашими международно признанными границами», - заявил Пашинян.

Премьер-министр также заявил, что готов пригласить журналистов осмотреть недавно приобретенное оружие без освещения в прессе.

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 216
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 460
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3582
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3292
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2887
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10818
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1657
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1005
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1896
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5575

ЭТО ВАЖНО

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 216
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 460
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3582
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3292
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2887
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10818
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1657
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1005
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1896
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5575
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться