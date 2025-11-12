Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие

Раньше Еревану отказывались продавать оружие из-за опасений, что оно может быть использовано за пределами страны, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Почему мы можем приобретать это оружие сейчас, а раньше нет? Самое главное, что наши стратегии теперь основаны на легитимности. В то время нам открыто говорили, что, при всем уважении, они не могут продавать нам оружие, поскольку у них нет гарантий, что мы не будем использовать это оружие за пределами нашей суверенной территории, то есть не будем размещать его на территориях, не являющихся нашими международно признанными границами», - заявил Пашинян.

Премьер-министр также заявил, что готов пригласить журналистов осмотреть недавно приобретенное оружие без освещения в прессе.