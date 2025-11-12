USD 1.7000
Арабы разочаровались в Трампе

Зацикленность американской администрации на Авраамовых соглашениях разочаровала правительства некоторых арабских и мусульманских стран, пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, региональные чиновники заявили, что «реализация надежного плана по обеспечению безопасности и управлению» Газой, а также реальные шаги к созданию палестинского государства «должны предшествовать расширению дипломатических отношений с Израилем».

Белый дом также недооценивает, по мнению аналитиков, насколько негодование, царящее во многих арабских и мусульманских странах по поводу наступления Израиля, «сделало перспективу нормализации немыслимой». Особенно наглядно это проявляется в Саудовской Аравии, которая до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, спровоцировавшего войну, была на грани заключения сделки с администрацией бывшего лидера США Джо Байдена о нормализации отношений с Израилем в обмен на оборонный пакт, говорится в публикации.

«Создание палестинского государства является необходимым условием региональной интеграции», - приводит FT слова высокопоставленного представителя МИД Саудовской Аравии. «Мы говорили об этом много раз, но, похоже, ответ не нашел отклика, потому что нам постоянно задают этот вопрос», - добавил он. 

Ранее американский лидер выразил уверенность, что многие страны намерены присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. «Сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию посредством моих Авраамовых соглашений», - заявил президент США Дональд Трамп.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

