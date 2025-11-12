США нацелились «Томагавками» на Венесуэлу

Группировка ВМС США в районе Карибского моря включает в себя уже 11 боевых кораблей. Об этом сообщили в информационной службе Военно-морского института США, передает «Интерфакс».

В состав группировки входят прибывшая накануне в зону ответственности Южного командования американских вооруженных сил авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford и тремя эсминцами, два крейсера и два эсминца, а также амфибийно-десантная группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту. Все крейсера и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, а авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet.

«Расширенное присутствие американских сил в зоне ответственности Южного командования американских вооруженных сил усилит возможности США по выявлению, мониторингу и пресечению деятельности незаконных субъектов, которые ставят под угрозу безопасность и процветание Соединенных Штатов, а также нашу безопасность в Западном полушарии», – заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он подчеркнул, что эти силы укрепят и расширят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по подавлению и ликвидации транснациональных преступных организаций.