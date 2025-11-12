USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

США нацелились «Томагавками» на Венесуэлу

14:34

Группировка ВМС США в районе Карибского моря включает в себя уже 11 боевых кораблей. Об этом сообщили в информационной службе Военно-морского института США, передает «Интерфакс».

В состав группировки входят прибывшая накануне в зону ответственности Южного командования американских вооруженных сил авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford и тремя эсминцами, два крейсера и два эсминца, а также амфибийно-десантная группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту. Все крейсера и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, а авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet.

«Расширенное присутствие американских сил в зоне ответственности Южного командования американских вооруженных сил усилит возможности США по выявлению, мониторингу и пресечению деятельности незаконных субъектов, которые ставят под угрозу безопасность и процветание Соединенных Штатов, а также нашу безопасность в Западном полушарии», – заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он подчеркнул, что эти силы укрепят и расширят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по подавлению и ликвидации транснациональных преступных организаций.

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
15:20
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
14:55
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона
14:22
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
14:37
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената
03:30
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
02:04

