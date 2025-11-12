USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Дадаш Дадашбейли стал серебряным призером Исламиады

33 медали Азербайджана
Отдел спорта
15:20 268

Сильнейший азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал серебряным призером Игр Исламской солидарности в Эр-Рияде.

В весовой категории до 110 кг в рывке чемпион Европы, призер чемпионата мира поднял 180 кг, уступив лишь Акперу Джураеву из Узбекистана.

В толчке Дадаш осилил 211 кг и стал 6-м, но в сумме двух упражнений все же смог зацепиться за серебряную награду. Таким образом, Дадашбейли покидает Исламиаду с двумя медалями. 

У сборной Азербайджана по тяжелой атлетике уже 11 наград на нынешних Играх.

Всего у Азербайджана 33 медали - 4 золота, 11 серебряных наград и 18 бронзовых.

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 224
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 465
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3589
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3296
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2896
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10826
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1659
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1009
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1898
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5578

ЭТО ВАЖНО

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 224
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 465
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3589
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3296
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2896
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10826
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1659
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1009
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1898
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6927
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться