Дадаш Дадашбейли стал серебряным призером Исламиады

Сильнейший азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал серебряным призером Игр Исламской солидарности в Эр-Рияде.

В весовой категории до 110 кг в рывке чемпион Европы, призер чемпионата мира поднял 180 кг, уступив лишь Акперу Джураеву из Узбекистана.

В толчке Дадаш осилил 211 кг и стал 6-м, но в сумме двух упражнений все же смог зацепиться за серебряную награду. Таким образом, Дадашбейли покидает Исламиаду с двумя медалями.

У сборной Азербайджана по тяжелой атлетике уже 11 наград на нынешних Играх.

Всего у Азербайджана 33 медали - 4 золота, 11 серебряных наград и 18 бронзовых.