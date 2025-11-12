«Турция и Иран нас не поймут»

По словам эксперта, предложение, ранее озвученное президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, можно расценивать как интересный дипломатический шаг казахстанской стороны. Казахстан первым из стран Центральной Азии и ОТГ присоединился к Авраамовым соглашениям, закрепив за собой лидирующие позиции в союзнических отношениях с США и Израилем наряду с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и, возможно, Суданом.

Рзакулиев отметил, что поддержка Азербайджана в подобных инициативах могла бы иметь значение, особенно с учетом сложных отношений между Эрдоганом и Нетаньяху. По его мнению, еще в августе, в день подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме, Вашингтон мог предложить Баку присоединиться к группе поддержки Авраамовых соглашений.

Однако, несмотря на дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, Баку донес до американской стороны, что участие в этом проекте сопряжено с определенными трудностями. Турция является важнейшим союзником Азербайджана, а рядом многомиллионный иранский Азербайджан, для которого подобный шаг мог бы быть неправильно воспринят. Эксперт считает, что на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке участие Азербайджана в формате «С5+1» не представляется актуальным.