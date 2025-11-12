USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
В Грузии возбудили дело против экс-премьера

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам — они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода Чорчана. Об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, сообщают грузинские СМИ.

Гахария обвиняют в превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел в 2019 году.

Напомним, акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил на то время министр внутренних дел Георгий Гахария.

В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью «установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими».

Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу.

Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.

С июня 2025 года Георгий Гахария находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране.

