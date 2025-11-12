Трамп и губернатор Калифорнии вновь сцепились

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого рассматривают как возможного кандидата в президенты от Демократической партии, вновь раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав план его администрации по разработке новых месторождений в штате «мертворожденным». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена разрешить добычу нефти в прибрежных водах Калифорнии. Губернатор отметил, что большинство политических сил штата уже выступили против этих планов.

Политическое противостояние между Трампом и Ньюсомом не ново. Летом 2025 года, во время массовых протестов в Калифорнии, президент критиковал губернатора за якобы неэффективное управление штатом во время крупных пожаров 2019 года.

В ответ Ньюсом называл себя «лидером свободного мира», обвинял республиканцев в шатдауне правительства и отказывался выполнять требование к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе выплатить $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями.