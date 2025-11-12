Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?

Особую обеспокоенность выражают педагоги, работающие в регионах и сельской местности. Один из них пишет: «В бакинских школах есть необходимые условия. У нас же даже нет теплого отремонтированного класса. В крупных селах школы до сих пор отапливаются дровами. Зимой провести полноценный 45-минутный урок невозможно — слишком холодно». Другой учитель считает, что нововведение может привести к перераспределению зарплат: у тех, кто сейчас получает больше, доход снизится, а у тех, кто получает меньше — немного вырастет. В результате часть педагогов потеряет время, а повышение зарплаты одних произойдет за счет других.

Предложенные изменения вызвали активные обсуждения в социальных сетях. Многие предполагают, что переход на новую систему может создать сложности для тех, кто совмещает преподавание с репетиторством или работает в частных образовательных центрах. Поскольку таких специалистов тысячи, увеличение рабочего времени может вынудить их выбирать между основной работой и дополнительным доходом. Учителя отмечают, что недостаток информации усиливает тревожность, и, если реального повышения зарплат не произойдет, большинство предпочтет сохранить репетиторскую практику.

С начала следующего учебного года в Азербайджане планируется изменить порядок расчета заработной платы педагогов. Это предусмотрено в проекте поправок к закону «Об общем образовании». Согласно нововведениям, зарплата будет определяться не по количеству учебных часов, а исходя из общего рабочего времени. Таким образом, труд учителя больше не ограничивается только временем, проведенным в классе.

На сегодняшний день зарплата учителей напрямую зависит от количества учебных часов. Например, при нагрузке в 12 часов в неделю педагог получает 700–750 манатов, а при 20 часах — более 1000 манатов.

По мнению эксперта по образованию Кямрана Асадова, такая система приводит к неравенству: учителя с одинаковым уровнем квалификации получают разный доход. В стремлении увеличить количество часов преподаватели часто жертвуют временем, которое могли бы посвятить индивидуальной работе с учениками, подготовке к занятиям, оцениванию и методической деятельности.

Асадов приводит пример из международной практики: «В странах ОЭСР зарплата учителей рассчитывается как часть общего рабочего времени. В Эстонии, например, 35% годовой нагрузки составляет преподавание, 40% — подготовка и оценивание, а 25% — методическая работа и участие в школьных мероприятиях. Такая модель позволяет учитывать реальную нагрузку и комплексно оценивать профессиональную деятельность педагога».

Эксперт считает, что переход на новую модель создаст условия для внедрения новых критериев оценки эффективности работы учителя. Качество преподавания, справедливость оценивания и влияние на успеваемость учеников могут стать ключевыми показателями при расчете зарплаты.

Однако Асадов предупреждает о возможных рисках. Из-за широкого трактования понятия «рабочее время» руководство школ может возложить на учителей дополнительные обязанности, что приведет к росту нагрузки без соответствующего повышения оплаты. Поэтому, по его словам, реформа должна рассматриваться не только как юридическая норма, но и как управленческий механизм. Министерство образования должно четко определить нормативные рамки, соответствующие международным стандартам: какие виды деятельности входят в рабочее время, как они будут измеряться и оцениваться.

Мировая практика показывает, что результаты внедрения такой модели могут быть разными. В Финляндии она повысила мотивацию учителей: с 2018 по 2022 год количество желающих выбрать профессию педагога выросло на 12%. В то же время в Польше и Чехии, где аналогичная система была внедрена без повышения зарплат, 36% учителей были вынуждены искать дополнительную работу.

Эти примеры, по мнению Асадова, свидетельствуют о необходимости параллельного планирования финансовой нагрузки и мотивационных механизмов. Если реформа будет сопровождаться ростом зарплат, это повысит привлекательность профессии, усилит приток квалифицированных кадров и снизит зависимость от репетиторства.

Асадов также связывает реформу с возможным сокращением репетиторской практики. В текущей системе преподавание вне школы ради дополнительного дохода стало нормой. Если деятельность учителя в школе будет полноценно оцениваться, а зарплата увеличена, необходимость в неофициальной «подработке» существенно снизится.

По данным за 2023 год, средняя ежемесячная зарплата учителей составляла 950 манатов, что эквивалентно 78% от средней зарплаты по стране. В странах ОЭСР этот показатель достигает 108%. Таким образом, Азербайджан может приблизиться к международному уровню, увеличив среднюю зарплату учителей как минимум на 25%.