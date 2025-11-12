USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Трамп просит Герцога о помиловании

15:45 362

Президент США Дональд Трамп направил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить преследование премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Об этом сообщает Haaretz.

Трамп назвал уголовное дело против премьера Нетаньяху политическим и несправедливым, отметив, что «пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда». Он также охарактеризовал Нетаньяху как «решительного премьера военного времени», который ведет страну к миру.

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что в среду утром получил подписанное письмо от Трампа с призывом рассмотреть возможность помилования Нетаньяху. В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», подчеркнув при этом, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» в соответствующие органы.

Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, однако пока этого не сделали, отмечает Times of Israel.

