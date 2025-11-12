USD 1.7000
Цена на золото пробьет потолок

15:47 290

К концу 2026 года цена золота может достичь $5200–5300 за унцию (+25% с лишним от текущих уровней). Об этом сообщил в интервью Bloomberg глава департамента макростратегии J. P. Morgan Private Bank Алекс Вулф.

По его мнению, главным драйвером роста станут покупки со стороны центробанков развивающихся стран.

Золото все еще занимает относительно малую долю в резервах многих центральных банков, особенно в развивающихся странах, отметил эксперт. Поэтому они, вероятно, продолжат покупать драгметалл, хотя масштабы этих покупок могут уменьшиться из-за выросших цен.

Многие развивающиеся страны имеют профицит бюджета, и эти «лишние» деньги будут реинвестированы как в долларовые активы, так и в золото, полагает Алекс Вулф.

По данным World Gold Council, за первые девять месяцев этого года мировые ЦБ добавили в резервы 634 тонны золота. Это меньше аналогичных показателей предыдущих трех лет, но заметно больше средних уровней до 2022 года.

По оценкам WGC, по итогам текущего года мировые ЦБ добавят в резервы 750–900 тонн драгметалла.

Ранее сообщалось, что дешевевшее на фоне ситуации в США и стабилизации американо-китайского торгового противостояния золото начало дорожать, прибавляя с понедельника более 3,5%. Стоимость актива поднялась выше $4150 за тройскую унцию, достигая на максимуме $4154,82.

