USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом

Отдел информации
15:55 238

Генеральная прокуратура провела расследование по факту беззакония, допущенного в «Эстетическом центре UĞUR 777», и возбудила уголовное дело.

Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что расследование было проведено Департаментом вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики на основании распространенных в СМИ сообщений и видеоматериалов о группе лиц, незаконно проводящих косметические операции.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что «Эстетический центр UĞUR 777», зарегистрированный в органах государственной власти на имя Хаялы Исмаиловой, незаконно осуществляет свою деятельность по оказанию медицинских процедур: без соблюдения соответствующих стандартов там проводятся различные эстетические операции и косметологические процедуры, что приводит к росту заболеваемости среди пациентов.

Также установлены обоснованные подозрения, что тяжкий вред здоровью отдельных лиц был причинен в результате проведения эстетических хирургических операций на их телах Хаялой Исмаиловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими работниками центра, которые представлялись врачами-косметологами.

В результате расследования также установлено, что у Хаялы Исмаиловой, Мурада Багирова, Фирузы Алиевой, Гульбады Абдуллаевой, Заиры Салмановой и других нет соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также «сертификата, подтверждающего право на занятие практической медицинской деятельностью».

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана и направлено в прокуратуру Насиминского района Баку для предварительного следствия.

В то же время в отношении Хаялы Исмаиловой возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав лиц в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения в соответствующее ведомство – Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

Генеральная прокуратура призывает граждан пользоваться услугами только зарегистрированных и лицензированных медицинских учреждений, заблаговременно проверять наличие соответствующих документов об образовании и сертификации у лиц, оказывающих медицинские, эстетические, косметологические и иные аналогичные услуги, а в случае отсутствия таких документов незамедлительно сообщать об этом в колл-центр Генеральной прокуратуры по номеру «961» или через официальные аккаунты структуры в социальных сетях.

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 239
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 475
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3606
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3305
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2904
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10842
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1667
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1011
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1907
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6928
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5579

ЭТО ВАЖНО

Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 239
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 475
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 3606
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 14:55
14:55 3305
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 2904
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике?
Крушение турецкого военного самолета: что в черном ящике? фото; видео; обновлено 14:37
14:37 10842
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
Пашинян рассказал, почему Армении не продавали оружие
14:19 1667
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
Имамоглу потребовал прямую трансляцию
14:17 1011
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
Турецкий суд полностью оправдал оппозиционного мэра
14:03 1907
Разгром демократов под куполом Сената
Разгром демократов под куполом Сената наш комментарий; все еще актуально
03:30 6928
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля
В Турции нет власти, которую не сможет опрокинуть кастрюля глас народа – глас Божий; все еще актуально
02:04 5579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться