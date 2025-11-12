Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом

Отмечается, что расследование было проведено Департаментом вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики на основании распространенных в СМИ сообщений и видеоматериалов о группе лиц, незаконно проводящих косметические операции.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что «Эстетический центр UĞUR 777», зарегистрированный в органах государственной власти на имя Хаялы Исмаиловой, незаконно осуществляет свою деятельность по оказанию медицинских процедур: без соблюдения соответствующих стандартов там проводятся различные эстетические операции и косметологические процедуры, что приводит к росту заболеваемости среди пациентов.

Также установлены обоснованные подозрения, что тяжкий вред здоровью отдельных лиц был причинен в результате проведения эстетических хирургических операций на их телах Хаялой Исмаиловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими работниками центра, которые представлялись врачами-косметологами.

В результате расследования также установлено, что у Хаялы Исмаиловой, Мурада Багирова, Фирузы Алиевой, Гульбады Абдуллаевой, Заиры Салмановой и других нет соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также «сертификата, подтверждающего право на занятие практической медицинской деятельностью».

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана и направлено в прокуратуру Насиминского района Баку для предварительного следствия.

В то же время в отношении Хаялы Исмаиловой возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав лиц в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения в соответствующее ведомство – Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

Генеральная прокуратура призывает граждан пользоваться услугами только зарегистрированных и лицензированных медицинских учреждений, заблаговременно проверять наличие соответствующих документов об образовании и сертификации у лиц, оказывающих медицинские, эстетические, косметологические и иные аналогичные услуги, а в случае отсутствия таких документов незамедлительно сообщать об этом в колл-центр Генеральной прокуратуры по номеру «961» или через официальные аккаунты структуры в социальных сетях.