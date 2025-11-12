Нарушение речи у детей. Что делать и как помочь родителям

По ее словам, многие родители порой подвергаются внешнему давлению: «Не слушайте родственников, соседей и друзей, которые говорят: «Мой внук или племянник начал говорить полными предложениями в 5 лет». В случае, если вовремя не обратиться к специалистам, если не устранить или отсрочить речевые дефекты, проблемы могут сохраниться в школьные годы, а в самых тяжелых случаях – на протяжении всей жизни».

Если родители видят признаки того, что речь их ребенка не развивается по возрасту, то в таком случае следует немедленно обратиться к специалисту. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения сказала логопед Центра психического здоровья Минздрава Айгюн Алекперова.

А.Алекперова отметила, что речь играет важную роль в развитии мышления и социальных навыков: «Чем дольше ребенок не общается полноценно со взрослыми и сверстниками, тем более отчетливо будет проявляться недостаточное развитие его речи. Со временем проблемы, возникающие в речи, будут проявляться не только в устной, но и в письменной речи, то есть в таких навыках, как обучение, чтение, умение составлять письмо, анализ и дифференциация новой информации.

Родителям следует уделять наибольшее внимание развитию ребенка на ранних этапах. Если ребенок до 1 года произносит мало звуков, не чувствует шум, не имитирует писк, издает монотонные и редкие звуки, не реагирует на окружающие звуки или речь в возрасте от 1-го до 3-х лет, не понимает обращенную речь, не увеличивает словарный запас, не использует имеющийся словарный запас целенаправленно, не строит предложения от простых к сложным, не произносит правильно звуки, соответствующие данному возрасту, то целесообразнее будет обратиться к специалистам. Ранняя коррекция способствует эффективности работы».

Что касается выбора квалифицированного логопеда, то эксперт Минздрава считает, что «профессионализм логопеда определяется его образованием, речью, навыками диагностического вмешательства и навыками управления пациентом».

По ее словам, наличие профильного высшего образования, регулярного повышения квалификации и сертификатов по логопедии подтверждает их профессиональную основу: «Речь логопеда должна быть образцовой для обращающихся. Современные родители открыты к обилию информации, социальным сетям. Они должны учитывать ответы на вопросы, которые задают логопеду при обращении, и профессионализм при первичном осмотре ребенка. Логопеды должны работать по принципу индивидуального подхода в коррекционной работе. Специалист не должен использовать шаблонные методы, а должен проводить коррекционную работу, адаптируя применяемые им методики к конкретному логопеду (человеку с речевыми нарушениями).

А.Алекперова отметила, что в зависимости от сложности речевого дефекта работа с детьми с речевыми нарушениями должна быть комплексной: «Если у логопеда наблюдаются сложные речевые дефекты (ринолалия, дизартрия, алалия, афазия, заикание и др.), то в первую очередь можно проводить легкие физические упражнения, а затем необходимую психолого-педагогическую работу, сенсорную терапию, психологические сеансы.

Не следует забывать, что необходимо учитывать потенциальные возможности, возраст человека и проводить соответствующие индивидуальные или групповые развивающие занятия».