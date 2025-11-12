USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

В МЧС мероприятие в рамках «Года Конституции и суверенитета»

12 ноября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось мероприятие в рамках «Года Конституции и суверенитета» на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, заведующий отделом по правам человека и аналитике Конституционного суда Анар Джафаров и должностные сотрудники министерства.

Вначале мероприятия минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

Выступая на мероприятии, министр Кямаледдин Гейдаров рассказал о значении Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» с точки зрения укрепления ценностей правовой государственности и суверенитета, а также охарактеризовал восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета и юридической силы Конституции Азербайджанской Республики на всей территории страны как самую яркую победу в истории азербайджанского государства.

Отметив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев предпринял мудрые шаги для сохранения и обеспечения незыблемости восстановленной в конце прошлого века государственной независимости, министр напомнил, что под руководством общенационального лидера была подготовлена и принята путем всенародного референдума 12 ноября 1995 года первая Конституция независимого Азербайджана, что стало одним из важнейших событий в истории республики.

Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что современный Азербайджан уверенно развивается, опираясь на идеи великого лидера Гейдара Алиева и под мудрым руководством президента Ильхама Алиева.

Далее с речью выступил завотделом по правам человека и аналитики Конституционного суда Анар Джафаров. Он рассказал об историческом значении первой национальной Конституции, которая была подготовлена и принята в соответствии с демократическими ценностями и принципами под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Он сказал, что благодаря великой Победе в Отечественной войне, одержанной под мудрым руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет страны были полностью восстановлены, и на всех азербайджанских землях установлена юридическая сила Конституции Азербайджанской Республики. Эти достижения укрепляют верховенство закона, обеспечивают защиту прав человека и подчеркивают значение Конституции как гаранта стабильности и безопасности.

Анар Джафаров напомнил, что формирование современной судебно-правовой системы Азербайджана также связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Одним из главных нововведений, внесенных в государственно-правовую систему Конституцией 1995 года, стало создание независимой судебной власти, которая считается одним из краеугольных камней демократического правового государства. После принятия Основного закона была создана законодательная база, направленная на обеспечение деятельности независимой судебной власти, а также сформирована трехступенчатая судебная система для более эффективной защиты прав и свобод каждого. Он подчеркнул, что Конституционный суд, созданный великим лидером, выполнил важную миссию в укреплении доверия общества к правовой системе в решении правовых вопросов.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролик, посвященный «Году Конституции и суверенитета».

