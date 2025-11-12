В МЧС мероприятие в рамках «Года Конституции и суверенитета»

12 ноября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось мероприятие в рамках «Года Конституции и суверенитета» на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, заведующий отделом по правам человека и аналитике Конституционного суда Анар Джафаров и должностные сотрудники министерства.

Вначале мероприятия минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

Выступая на мероприятии, министр Кямаледдин Гейдаров рассказал о значении Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» с точки зрения укрепления ценностей правовой государственности и суверенитета, а также охарактеризовал восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета и юридической силы Конституции Азербайджанской Республики на всей территории страны как самую яркую победу в истории азербайджанского государства.

Отметив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев предпринял мудрые шаги для сохранения и обеспечения незыблемости восстановленной в конце прошлого века государственной независимости, министр напомнил, что под руководством общенационального лидера была подготовлена и принята путем всенародного референдума 12 ноября 1995 года первая Конституция независимого Азербайджана, что стало одним из важнейших событий в истории республики.

Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что современный Азербайджан уверенно развивается, опираясь на идеи великого лидера Гейдара Алиева и под мудрым руководством президента Ильхама Алиева.