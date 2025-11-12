Назван средний размер пособия на погребение

В 2026 году в Азербайджане на выплату пособий на погребение предусмотрено 37,6 млн манатов. Эта информация отражена в отзыве Счетной палаты на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2026 год.

Согласно документу, в следующем году пособие получит 39 821 человек. Средний размер пособия в 2026 году прогнозируется на уровне 944 манатов.

С 1 июля 2025 года размер пособия на погребение для работающих застрахованных лиц установлен в 600 манатов, а для семьи умершего трудового пенсионера — в размере трехкратной минимальной пенсии по возрасту, то есть 960 манатов.