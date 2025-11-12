USD 1.7000
Назван средний размер пособия на погребение

16:30 1903

В 2026 году в Азербайджане на выплату пособий на погребение предусмотрено 37,6 млн манатов. Эта информация отражена в отзыве Счетной палаты на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2026 год.

Согласно документу, в следующем году пособие получит 39 821 человек. Средний размер пособия в 2026 году прогнозируется на уровне 944 манатов.

С 1 июля 2025 года размер пособия на погребение для работающих застрахованных лиц установлен в 600 манатов, а для семьи умершего трудового пенсионера — в размере трехкратной минимальной пенсии по возрасту, то есть 960 манатов.

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 699
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1015
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1610
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4022
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9232
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1599
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1912
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5860
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4885
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4194
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15794

