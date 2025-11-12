Строится Зых-Говсанский канализационный коллектор

Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступила к реализации проектов по строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений для сточных вод в Баку и Апшеронском районе.

Одним из важных проектов, реализуемых в целях улучшения экологической ситуации города Баку и модернизации его канализационной инфраструктуры, является строительство Зых-Говсанского канализационного коллектора. Проект включает в себя строительство новой коллекторной линии общей протяженностью 28 километров, а также возведение насосной станции, отвечающей современным требованиям.

В результате реализации данного проекта значительно улучшится эксплуатационное состояние канализационного коллектора Şəhərkənarı, а процесс управления сточными водами будет организован более эффективно и безопасно. Кроме того, проект внесет значительный вклад в защиту экологического состояния Бакинской бухты.

В зону действия коллектора войдет часть территории Хатаинского района, а также поселки Зых, Говсан, Бахар и Деде Горгуд Сураханского района. Будут устранены существующие проблемы населения этих районов, связанные с канализацией и водоотведением, а инженерно-коммуникационная инфраструктура станет более устойчивой системой.