Строится Зых-Говсанский канализационный коллектор

Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступила к реализации проектов по строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений для сточных вод в Баку и Апшеронском районе.
Одним из важных проектов, реализуемых в целях улучшения экологической ситуации города Баку и модернизации его канализационной инфраструктуры, является строительство Зых-Говсанского канализационного коллектора. Проект включает в себя строительство новой коллекторной линии общей протяженностью 28 километров, а также возведение насосной станции, отвечающей современным требованиям.
В результате реализации данного проекта значительно улучшится эксплуатационное состояние канализационного коллектора Şəhərkənarı, а процесс управления сточными водами будет организован более эффективно и безопасно. Кроме того, проект внесет значительный вклад в защиту экологического состояния Бакинской бухты.
В зону действия коллектора войдет часть территории Хатаинского района, а также поселки Зых, Говсан, Бахар и Деде Горгуд Сураханского района. Будут устранены существующие проблемы населения этих районов, связанные с канализацией и водоотведением, а инженерно-коммуникационная инфраструктура станет более устойчивой системой.
Реализация проекта началась в 2025 году, а завершение всех строительных работ запланировано на 2028 год. Работы будут проводиться поэтапно, при строительстве будут строго соблюдаться экологические нормы и правила техники безопасности.
При строительстве Зых-Говсанского коллектора также будет использована технология подземного микротоннелирования.
Проекты такого типа, особенно канализационные сети, построенные с применением микротоннельной технологии, отличаются современностью и долговечностью, возможностью строительства на больших территориях, а также способностью повышать уровень удовлетворенности населения работой канализационной инфраструктуры.
Выполненные работы позволят перебросить сточные воды, транспортируемые по новым коллекторам, на очистные сооружения, а также очистить их и предотвратить загрязнение водных объектов.