Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Строится Зых-Говсанский канализационный коллектор

Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступила к реализации проектов по строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений для сточных вод в Баку и Апшеронском районе.

Одним из важных проектов, реализуемых в целях улучшения экологической ситуации города Баку и модернизации его канализационной инфраструктуры, является строительство Зых-Говсанского канализационного коллектора. Проект включает в себя строительство новой коллекторной линии общей протяженностью 28 километров, а также возведение насосной станции, отвечающей современным требованиям.

В результате реализации данного проекта значительно улучшится эксплуатационное состояние канализационного коллектора Şəhərkənarı, а процесс управления сточными водами будет организован более эффективно и безопасно. Кроме того, проект внесет значительный вклад в защиту экологического состояния Бакинской бухты.

В зону действия коллектора войдет часть территории Хатаинского района, а также поселки Зых, Говсан, Бахар и Деде Горгуд Сураханского района. Будут устранены существующие проблемы населения этих районов, связанные с канализацией и водоотведением, а инженерно-коммуникационная инфраструктура станет более устойчивой системой.

Реализация проекта началась в 2025 году, а завершение всех строительных работ запланировано на 2028 год. Работы будут проводиться поэтапно, при строительстве будут строго соблюдаться экологические нормы и правила техники безопасности.

При строительстве Зых-Говсанского коллектора также будет использована технология подземного микротоннелирования.

Проекты такого типа, особенно канализационные сети, построенные с применением микротоннельной технологии, отличаются современностью и долговечностью, возможностью строительства на больших территориях, а также способностью повышать уровень удовлетворенности населения работой канализационной инфраструктуры.

Выполненные работы позволят перебросить сточные воды, транспортируемые по новым коллекторам, на очистные сооружения, а также очистить их и предотвратить загрязнение водных объектов.

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 702
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1016
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1612
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4022
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9232
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1599
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1912
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5861
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4886
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4195
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15797

