В AzerGold встреча с китайской делегацией

В ЗАО AzerGold состоялась встреча председателя Правления Закира Ибрагимова, генерального директора ООО «Дашкесанская железная руда» (DDF) Джейхуна Алиева и руководства ООО Azerbaijan Metal Company с представителями корпораций China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) и Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (Sinosteel).

Следует отметить, что Sinosure является экспортно-кредитным страховым агентством Китайской Народной Республики, а Sinosteel — одной из ключевых дочерних компаний государственной промышленной корпорации Sinosteel Group Corporation Limited, специализирующейся в области горнодобывающих, перерабатывающих и металлургических технологий.

В ходе встречи стороны провели предварительные обсуждения по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), который планируется возвести на территории Шамкирского района.

Помимо технических деталей проекта, обсуждались также вопросы определения механизмов финансирования и привлечения основных кредитных средств с китайского рынка.

Представители компании Sinosure подчеркнули свою поддержку предложенного финансового механизма.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам возможного будущего сотрудничества в рамках реализации проекта.

Напомним, Azerbaijan Metal Company является совместным предприятием, созданным ООО DDF и казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited. Совместное предприятие отвечает за финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию завода по производству ГБЖ мощностью 2 миллиона тонн в год.

Планируется, что завод, который будет построен на территории Шамкирского района, будет введен в эксплуатацию в середине 2029 года.

