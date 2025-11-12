USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Отбор на Евробаскет-2027: Азербайджан выставил против Болгарии самый молодой состав в Европе

Отдел спорта
17:07 397

Женская сборная Азербайджана по баскетболу провела первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2027.

В Бакинском дворце спорта нашей команде, являющейся самой молодой в нынешнем отборе, противостояла Болгария. Более опытные и куда более возрастные гости победили со счетом 141:48.

В группе «Е» также выступают сборные Украины и Черногории. 15 ноября в Баку Азербайджан примет Черногорию.

Возвращаясь к сборной Азербайджана, стоит сказать, что в команду привлечена Александра Молленхауэр. 27-летняя спортсменка сейчас больше известна по выступлениям за национальную команду по баскетболу 3х3.

После Александры следующей самой возрастной баскетболисткой в команде является… 18-летняя Салминаз Рамазанлы. Остальным игрокам еще даже нет 18-ти.

Всего в первом квалификационном раунде команды поделены на семь групп. Во второй раунд выйдут по две лучшие команды, а также три лучшие сборные среди занявших третьи места.

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 706
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1022
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1613
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4024
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9235
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1599
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1912
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5863
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4890
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4197
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15804

ЭТО ВАЖНО

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 706
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1022
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1613
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4024
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9235
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1599
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1912
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5863
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4890
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4197
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться