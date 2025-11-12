Отбор на Евробаскет-2027: Азербайджан выставил против Болгарии самый молодой состав в Европе

Женская сборная Азербайджана по баскетболу провела первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2027.

В Бакинском дворце спорта нашей команде, являющейся самой молодой в нынешнем отборе, противостояла Болгария. Более опытные и куда более возрастные гости победили со счетом 141:48.

В группе «Е» также выступают сборные Украины и Черногории. 15 ноября в Баку Азербайджан примет Черногорию.

Возвращаясь к сборной Азербайджана, стоит сказать, что в команду привлечена Александра Молленхауэр. 27-летняя спортсменка сейчас больше известна по выступлениям за национальную команду по баскетболу 3х3.

После Александры следующей самой возрастной баскетболисткой в команде является… 18-летняя Салминаз Рамазанлы. Остальным игрокам еще даже нет 18-ти.

Всего в первом квалификационном раунде команды поделены на семь групп. Во второй раунд выйдут по две лучшие команды, а также три лучшие сборные среди занявших третьи места.