В Азербайджане вырастет общая сумма пособий по беременности и родам

В 2026 году общая сумма пособий по беременности и родам в Азербайджане составит 71 млн манатов, что на 9,2% больше, чем в 2025 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2026 год.