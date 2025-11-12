В Азербайджане вырастет общая сумма пособий по беременности и родам

В 2026 году общая сумма пособий по беременности и родам в Азербайджане составит 71 млн манатов, что на 9,2% больше, чем в 2025 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2026 год.
Согласно документу, средний размер пособия в следующем году увеличится до 3 676 манатов, а число получателей достигнет 19 310 человек.
Рост выплат связан с повышением минимальной заработной платы, увеличением размеров социального обеспечения, а также ростом страховых платежей работающих женщин.
Счетная палата отмечает, что увеличение выплат направлено на усиление социальной защиты семей и повышение адекватности пособий, связанных с рождением детей.