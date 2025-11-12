Массовая гибель рыбы в Баку

USD 1.7000
Ульвия Худиева
17:22 1633

На участке Апшеронского оросительного канала, проходящем через бакинский поселок Маштага, зафиксирована массовая гибель рыбы. Кадры происшествия распространились в социальных сетях.

В Центре рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана сообщили, что соответствующие структуры начали расследование.

По информации ведомства, специалисты Государственного агентства водных ресурсов осмотрели место происшествия и взяли пробы воды для анализа.

«Кроме того, образцы рыбы собраны и направлены в лабораторию для исследований. В настоящее время проводится мониторинг, а совместное расследование продолжается с целью установления причин инцидента», — говорится в сообщении.

