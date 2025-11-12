Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»

USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Строительство TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа») на территории Армении начнется во второй половине 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте во время правительственного часа.

По его словам, до конца текущего года план строительства будет детально обсужден, в первом полугодии 2026 года он будет оформлен на бумаге, а во втором полугодии предполагается приступить к строительству.

«Но я не хотел пока говорить, потому что такие планы всегда отклоняются от графика», – заявил Пашинян, отметив в том числе загруженность команды президента США. При этом он подчеркнул, что армянская сторона сделает все возможное, чтобы соблюсти установленные сроки реализации маршрута.

Премьер добавил, что железная дорога повторит маршрут советского периода, поскольку альтернативный путь был бы нереализуем.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и о создании транспортной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

