Новая школа в лерикском селе

Продолжаются проекты по модернизации образовательной инфраструктуры в Азербайджане. Строительство новых школ и реконструкция существующих направлены на создание комфортных, безопасных и современных условий обучения для учащихся.

Новое здание средней школы имени Р.Нуруллаева села Джангамиран Лерикского района на 132 места также является продолжением работы в этом направлении, говорится в сообщении Министерства науки и образования.