USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

17:46 638

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания состоялась в Кремле сразу после переговоров лидеров, сообщает «Коммерсант».

Касым-Жомарт Токаев называл подписание Декларации одной из главных целей его визита в Москву. По его словам, этот документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Казахстан — стратегический и «особый партнер» России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита он около двух часов беседовал с президентом России Владимиром Путиным на неформальной встрече.

Сегодня состоялись официальные переговоры лидеров, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». Владимир Путин назвал диалог с казахстанским президентом содержательным и продуктивным.

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 717
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1035
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1621
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4032
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9245
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1602
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1915
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5868
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4903
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4199
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15818

ЭТО ВАЖНО

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 717
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1035
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1621
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4032
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9245
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1602
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1915
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5868
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4903
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4199
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться