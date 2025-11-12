Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания состоялась в Кремле сразу после переговоров лидеров, сообщает «Коммерсант».

Касым-Жомарт Токаев называл подписание Декларации одной из главных целей его визита в Москву. По его словам, этот документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Казахстан — стратегический и «особый партнер» России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита он около двух часов беседовал с президентом России Владимиром Путиным на неформальной встрече.

Сегодня состоялись официальные переговоры лидеров, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». Владимир Путин назвал диалог с казахстанским президентом содержательным и продуктивным.