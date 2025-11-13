Azerbaijan Fish Farm представила Азербайджан на выставке Busan International Seafood & Fisheries Expo 2025

Azerbaijan Fish Farm (AFF) при поддержке Посольства Азербайджана в Республике Корея и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) достойно представила страну на Busan International Seafood & Fisheries Expo 2025 (BISFE 2025) — одной из известных и авторитетных морских выставок Азии.

Прошедшая в Пусане выставка стала важной платформой для укрепления международного присутствия Азербайджана в сфере аквакультуры и продвижения национальной продукции на азиатском рынке.

На выставке AFF представила свой премиальный бренд черной икры — Baku Caviar. Стенд привлек большое внимание посетителей и профессионалов отрасли, отметивших высокое качество продукции, утонченный вкус и экологически ответственное производство.

Компания также продемонстрировала достижения в области ответственного рыбоводства, где современные технологии сочетаются с принципами устойчивого экологического развития. Участники выставки высоко оценили приверженность компании экологическим ценностям и высоким стандартам качества.

Участие в BISFE 2025 открыло новые возможности для расширения сотрудничества в азиатском регионе и повышения узнаваемости азербайджанской черной икры. Особый интерес вызвала экологическая программа AFF, направленная на восстановление популяции осетровых в Каспийском море.

За каждую проданную банку черной икры компания выпускает 10 осетровых в Каспийское море, внося вклад в сохранение и восстановление этих древних видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Успешное участие Azerbaijan Fish Farm в BISFE 2025 укрепляет экспортный потенциал азербайджанской черной икры в Азии и демонстрирует, что Азербайджан предлагает образцовую модель аквакультуры, сочетающую технологические инновации и заботу об окружающей среде.

https://bakucaviar.az/