Румыния может взять активы «Лукойла» под контроль

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel, принадлежащий компании «Лукойл», может на ограниченный период перейти под контроль властей. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции.

«Есть вариант, который, однако, требует специальных нормативных рамок, чтобы на ограниченный период НПЗ перешел под контроль румынского государства», – заявил он.

Президент уточнил, что в стране действует комиссия, занимающаяся оценкой предприятий стратегического значения. По его словам, Бухарест заинтересован в приобретении местных активов «Лукойл», однако не стоит торопиться с этим процессом.

Дан напомнил, что российская компания владеет в Румынии нефтеперерабатывающим заводом и сетью автозаправок. «Важен именно НПЗ, который сейчас закрыт на техобслуживание и будет вновь запущен через несколько недель», – указал он.

При этом он отметил, что «остановка (НПЗ) не повлияла на снабжение», однако если предприятие «больше не будет работать и перерабатывать нефть», то стране придется «импортировать больше». «Это проблема», – констатировал Дан.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor сообщила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.