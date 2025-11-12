USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Румыния может взять активы «Лукойла» под контроль

17:53 347

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel, принадлежащий компании «Лукойл», может на ограниченный период перейти под контроль властей. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции.

«Есть вариант, который, однако, требует специальных нормативных рамок, чтобы на ограниченный период НПЗ перешел под контроль румынского государства», – заявил он.

Президент уточнил, что в стране действует комиссия, занимающаяся оценкой предприятий стратегического значения. По его словам, Бухарест заинтересован в приобретении местных активов «Лукойл», однако не стоит торопиться с этим процессом.

Дан напомнил, что российская компания владеет в Румынии нефтеперерабатывающим заводом и сетью автозаправок. «Важен именно НПЗ, который сейчас закрыт на техобслуживание и будет вновь запущен через несколько недель», – указал он.

При этом он отметил, что «остановка (НПЗ) не повлияла на снабжение», однако если предприятие «больше не будет работать и перерабатывать нефть», то стране придется «импортировать больше». «Это проблема», – констатировал Дан.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor сообщила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 719
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1037
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1621
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4034
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9246
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1602
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1915
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5869
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4904
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4201
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15820

ЭТО ВАЖНО

Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 719
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского
18:20 1037
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
Пашинян о сроках строительства «Маршрута Трампа»
17:41 1621
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян
Ожесточенные бои в Донбассе: ВСУ отразили попытку прорыва россиян обновлено 16:39
16:39 4034
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку ОБНОВЛЕНО 14:49
14:49 9246
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
Лжеврачи-косметологи предстанут перед судом
15:55 1602
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
Новый подход к оплате труда учителей: что изменится?
15:39 1915
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване
Кто он, новоназначенный полномочный представитель президента в Нахчыване обновлено 15:20
15:20 5869
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда
СВР рассказала о «поцелуе Еревана». Пашинян сказал, что это неправда обновлено 18:54
18:54 4904
Кремль о тайном звонке из Лондона
Кремль о тайном звонке из Лондона обновлено 14:22
14:22 4201
Крушение турецкого военного самолета: что известно?
Крушение турецкого военного самолета: что известно? фото; видео; обновлено 17:46
17:46 15820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться