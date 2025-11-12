260 евро за пропаганду ЛГБТ

Парламент Казахстана (Мажилис) в среду, 12 ноября, единогласно принял закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» в СМИ и интернете. Нарушителям грозят штрафы, а в случае повторного нарушения — до 10 дней заключения.

«В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в документе.

Изменения затронут девять законов. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 40 минимальных расчетных показателей (в 2025 году — до 157 тыс. тенге, то есть около 260 евро) или арест сроком до 10 суток.

Вице-министр культуры Казахстана Евгений Кочетов пояснил, что материалы с «пропагандой нетрадиционных отношений» должны будут иметь маркировку 18+. Контент, нарушающий закон, будут блокировать.

Кочетов добавил, что требования на данный момент касаются в первую очередь тех, кто распространяет материалы. Если на сеанс фильма с маркировкой 18+ попадут несовершеннолетние, то штраф будет грозить администрации кинотеатра, а не родителям, пояснил он.

«Если, например, они [мужчины] в парке держится за руки — это не считается пропагандой. Это их личные границы, и тут вообще вопросов нет», — сказал депутат Елнур Бейсенбаев, один из инициаторов законопроекта.