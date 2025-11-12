Украинские пограничники об отъезде соратника Зеленского

Госпогранслужба Украины подтвердила, что близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину, и заявила, что сделал он это законно.

«Была проведена проверка. Установлено, что Миндич имел документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, в отношении него не было никаких ограничений», - заявляет Госпогранслужба Украины.

10 ноября бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и давний соратник президента Владимира Зеленского, покинул территорию Украины. По данным источников украинских СМИ в политических кругах, он уехал ночью, за несколько часов до того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к нему с обыском.

В этот же день стало известно, что НАБУ проводит следственные действия у Миндича. Параллельно обыски проходят у министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также на государственном предприятии «Энергоатом».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о расследовании масштабной коррупционной схемы в энергетике, получившей название «Мидас». По данным следствия, участники схемы систематически получали от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома» через механизм «откатов», известный как «шлагбаум».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя данную информацию, заявил о неотвратимости наказания для виновных.