Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном

Армения и Азербайджан могут провести делимитацию некоторых участков в Сюнике для продвижения проекта «маршрут Трампа», сказал в ходе правительственного часа в парламенте Армении вице-премьер, глава комиссии по делимитации Мгер Григорян.

По его словам, после Вашингтонской декларации стали более конкретными обсуждения по поводу расположения инфраструктуры для «маршрута Трампа» и участков, которые необходимо для этого делимитировать.

«Даже для начала проектных работ нам нужна рабочая база… Возможно, что в процессе будут внеочередные участки делимитации, чтобы содействовать инфраструктурному развитию TRIPP», - сказал Григорян.

Вне зависимости от этого, общий процесс делимитации будет продолжен, считает вице-премьер.

Еще 16 января 2025 года по итогам встречи комиссий под руководством вице-премьеров Армении и Азербайджана - Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева стороны согласовали новый участок для проведения работ по делимитации.

Тогда было решено начать процесс с северного участка — точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии, и далее продолжить его в южном направлении — до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Однако 5 сентября 2025 года делегации под руководством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева посетили приграничные районы на месте, где пройдет будущий «маршрут Трампа».

