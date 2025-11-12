Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?

Через 22 минуты после взлета из Гянджи турецкий военно-транспортный самолет C-130 развалился в небе над Грузией — всего в нескольких километрах от границы с Азербайджаном. На данный момент причины катастрофы остаются неустановленными, но уже породили широкий набор версий — от технической неисправности до внешнего вмешательства.
Турецкие авиаэксперты не исключают возможности диверсии или взрыва на борту, отмечая, что самолет развалился в воздухе, а экипаж даже не успел подать аварийный сигнал. Однако в профессиональных кругах все больше склоняются к другой, менее сенсационной, но не менее тревожной версии — конструкционному износу. Самолет был выпущен в 1968 году и находился в эксплуатации более полувека. А потому «возрастная» техника, подвергавшаяся постоянным нагрузкам и атмосферным воздействиям, могла просто не выдержать. Тем более что коррозия и вибрация в полете нередко становятся причиной разрушения несущих элементов фюзеляжа.
Официальные лица в Анкаре пока воздерживаются от выводов. Министерство обороны Турции заявило, что окончательные результаты будут известны после расшифровки «черных ящиков» и экспертизы обломков.
Однако в истории эксплуатации C-130 уже имели место аналогичные случаи. Один из них произошел 10 июля 2017 года над американским штатом Миссисипи, где военно-транспортный самолет C-130T Hercules с позывным Yankee 72 распался в воздухе на три части. Тогда погибли все 16 находившихся на борту военнослужащих.
Отчет, подготовленный Корпусом морской пехоты США и опубликованный изданием Military Times, показал ужасающую картину халатности. Причиной катастрофы стала обычная ржавая лопасть. Коррозия на ней была зафиксирована еще в 2011 году во время техосмотра на авиабазе ВМС США Warner Robins, однако специалисты проигнорировали дефект и вернули самолет в строй.
Мелкое повреждение превратилось в трещину, которая годами оставалась незамеченной. И, как следствие, 10 июля 2017 года лопасть не выдержала нагрузки и на высоте около 6 тысяч метров отделилась от винта и пробила корпус старого самолета, вызвав мгновенное разрушение фюзеляжа. Ударная волна прошла сквозь корпус, срезав еще один винт, который ударил по горизонтальному стабилизатору и разрушил его. Самолет разлетелся в воздухе на куски, которые оказались разбросанными на многие мили. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Расследование выявило системные нарушения — халатность, отсутствие контроля и несогласованность между ВВС и ВМС США. Следователи установили, что десятки лопастей, установленных на самолетах C-130, имели следы коррозии. В некоторых случаях повреждения «ремонтировались» документально, без фактического устранения дефекта.
Из почти 2 тысяч страниц материалов следствия становилось очевидным, что катастрофа с самолетом Yankee 72 была лишь вершиной айсберга. 12 из 16 его лопастей имели коррозию различной степени — явное свидетельство того, что обслуживание на базе Warner Robins проводилось формально, без надлежащих проверок.
После этой трагедии командование ВВС США приостановило эксплуатацию всех самолетов C-130, находившихся в распоряжении ВМС и морской пехоты. Все 43 машины были выведены из строя, а их пропеллеры заменены новыми. Проверка более 1300 лопастей выявила три случая коррозии, классифицированных как «незначительные». Но именно такие дефекты, оставленные без внимания, однажды уже привели к катастрофе.
История «транспортника» C-130T над Миссисипи стала классическим примером того, как мелкая техническая ошибка, помноженная на бюрократию и халатность, оборачивается катастрофой. Сегодня, когда аналогичная трагедия произошла над горами Кавказа, специалисты невольно проводят параллели.
По мнению авиаэкспертов, если турецкий самолет действительно разрушился в воздухе, а не был поражен извне, это может означать лишь одно - коррозия и усталость металла вновь взяли верх над технологией и опытом. В авиации такие ошибки не прощаются, а трагедии на высоте начинаются с ржавой лопасти, которую кто-то когда-то так и не удосужился заменить.