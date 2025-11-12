Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?

Через 22 минуты после взлета из Гянджи турецкий военно-транспортный самолет C-130 развалился в небе над Грузией — всего в нескольких километрах от границы с Азербайджаном. На данный момент причины катастрофы остаются неустановленными, но уже породили широкий набор версий — от технической неисправности до внешнего вмешательства. Турецкие авиаэксперты не исключают возможности диверсии или взрыва на борту, отмечая, что самолет развалился в воздухе, а экипаж даже не успел подать аварийный сигнал. Однако в профессиональных кругах все больше склоняются к другой, менее сенсационной, но не менее тревожной версии — конструкционному износу. Самолет был выпущен в 1968 году и находился в эксплуатации более полувека. А потому «возрастная» техника, подвергавшаяся постоянным нагрузкам и атмосферным воздействиям, могла просто не выдержать. Тем более что коррозия и вибрация в полете нередко становятся причиной разрушения несущих элементов фюзеляжа. Официальные лица в Анкаре пока воздерживаются от выводов. Министерство обороны Турции заявило, что окончательные результаты будут известны после расшифровки «черных ящиков» и экспертизы обломков.

Однако в истории эксплуатации C-130 уже имели место аналогичные случаи. Один из них произошел 10 июля 2017 года над американским штатом Миссисипи, где военно-транспортный самолет C-130T Hercules с позывным Yankee 72 распался в воздухе на три части. Тогда погибли все 16 находившихся на борту военнослужащих. Отчет, подготовленный Корпусом морской пехоты США и опубликованный изданием Military Times, показал ужасающую картину халатности. Причиной катастрофы стала обычная ржавая лопасть. Коррозия на ней была зафиксирована еще в 2011 году во время техосмотра на авиабазе ВМС США Warner Robins, однако специалисты проигнорировали дефект и вернули самолет в строй. Мелкое повреждение превратилось в трещину, которая годами оставалась незамеченной. И, как следствие, 10 июля 2017 года лопасть не выдержала нагрузки и на высоте около 6 тысяч метров отделилась от винта и пробила корпус старого самолета, вызвав мгновенное разрушение фюзеляжа. Ударная волна прошла сквозь корпус, срезав еще один винт, который ударил по горизонтальному стабилизатору и разрушил его. Самолет разлетелся в воздухе на куски, которые оказались разбросанными на многие мили. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.