Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Российская «Труба» провалилась

20:14

Российская армия в очередной раз попыталась осуществить переброску войск через трубу, но украинцы были готовы к этому и уничтожили десант, пишут российские «военкоры».

«После Авдеевки и Суджи было лишь вопросом времени, когда мы увидим следующую «трубу».

И вот похожим макаром наши на днях зашли в тыл врага южнее Варачино. Целых два отделения. Только в этот раз эффекта внезапности не вышло.

ВСУ их ждали и открыли огонь, практически как только из тоннеля показалась первая башка. Половину ребят положили.

Выжившие продолжают вести бои и пытаются соединиться с группами, которые штурмуют Варачино с запада», - отмечает один из Z-блогеров (орфография сохранена).

8 марта этого года российские войска проникли в тыл ВСУ через участок магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Российские военные ползли по газопроводу 14 километров в течение шести суток, испытывая нехватку кислорода и воды, рассказывал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Украинская сторона подтвердила факт проникновения российских войск через газопровод, однако утверждала, что операция была обнаружена и по российским силам были нанесены удары, приведшие к значительным потерям.

В конце июня 2025 года российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что у российских военных, участвовавших в операции, были выявлены рак легких и тромбоэмболия легочной артерии. По словам Кашеваровой, несколько военных погибли в ходе операции, а выжившим ставят диагноз «острый бронхит средней степени тяжести» и выплачивают лишь по 100 тысяч рублей в качестве компенсации, лишая положенных выплат и наград.

После этого Россия пыталась повторить подобный трюк еще несколько раз.

