Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Украина отказалась от переговоров с Россией

20:32

Мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

«Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены», — сказал дипломат. Переговоры приостановились до конца года, уточнил он.

Кислица также отметил, что он был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой. Сам он представлял украинскую делегацию на процессе в Стамбуле. 

21:44 141
21:30 362
20:58 985
20:45 576
20:33 745
