Айхан Аббасов об азербайджанском футболе: «Мы делаем один шаг, Европа - пять. Мы радуемся одному полю, а они строят десять»

«Завтра нас ждет напряженная и важная встреча, - говорит главный тренер. - Играем дома против Исландии. Для них это тоже важная игра, они не хотят потерять шансы на выход из группы. Верю, что болельщики нас не оставят, придут на стадион и поддержат.

В матче с Францией Исландия взяла одно очко. В матче с Украиной они проиграли, но не заслуживали поражения. Наша сборная проиграла исландцам в первой игре со счетом 0:5. Я попросил футболистов забыть тот матч.

У нас есть потери. Эльвин Джафаргулиев заболел, участие в игре Эмина Махмудова под вопросом. Отсутствие Эльвина - большая потеря для нас. Он был в хорошей форме, важный для нас игрок, который успешно играет в Лиге чемпионов. Травмированы Муса Гурбанлы и Махир Эмрели, которые помогли нам в предыдущих играх. В атаке вариантов стало меньше.

У Исландии есть устоявшийся состав. Футболисты играют в ряде топ-лиг. С нынешним тренером Исландия играет более креативно.

В первом матче против исландцев не я руководил командой, но, на мой взгляд, после пропущенных мячей игроки не смогли собраться, и это привело к крупному поражения. Сейчас надо постараться показать хорошую игру и заработать очки. Всегда выходим на поле, чтобы победить. Давление сейчас больше на соперников, чем на нас. Им есть что терять. Мы должны спокойно играть в свою игру.

Соперник хорошо играет на втором этаже, на стандартах. Работаем над этим.

Конечно, мы должны внушить футболистам уверенность в себе. Говорим с игроками. Мы можем проигрывать в мастерстве, но не в желании.

У многих футболистов сборной нет игровой практики в клубах? Давайте не будем об этом. Это больная тема. Выбор у нас невелик. Максимум 10-12 футболистов можем еще вызвать. Больше некого.

Нужна ли сборной Азербайджана натурализация? Не вижу в этом необходимости. Выведут ли нас на Евро эти два-три футболиста? Вряд ли. Я сторонник местных кадров.

Сегодня юношеская сборная Азербайджана проиграла Чехии со счетом 1:6? Пару дней назад с генсеком и его заместителем беседовали на эту тему. Разговор длился более четырех часов. Если проигрываем, значит, мы слабее. Пока мы делаем один шаг, в Европе делают пять. Мы радуемся одному построенному полю, а они за это время строят десять. Тут важны клубы. Важна работа там. Пока у нас не будет академий, так и будет продолжаться».