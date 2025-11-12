Сколько фильмов сняли в Азербайджане?

Созданное в соответствии с указом президента Азербайджана Агентство по кино Азербайджана «продолжает выделять средства и проводить работу в целях поддержки производства национальных фильмов, а также популяризации и пропаганды азербайджанского кинематографа». Об этом заявил замглавы министра культуры Фарид Джафаров в Милли Меджлисе.

По его словам, всего за 10 месяцев 2025 года Агентством по кино было потрачено 9 611 108 манатов бюджетных средств, из которых на производство кинофильмов ушло в общей сложности 8 199 217 манатов. Вместе с этим агентство потратило 391 904 маната на различные мероприятия, посвященные популяризации местного кино как внутри страны, так и за ее пределами, включая участие отечественных режиссеров в различных кинофестивалях, в том числе в программе 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

На 12 ноября 2025 года из 48 кинокартин, которые находились в процессе производства в текущем году, 29 фильмов завершили съемки и были сданы, остальные 19 находятся на различных этапах съемочного процесса.

Также в декабре этого года в Баку запланировано проведение большого международного кинофестиваля Baku Cinema Breeze, который состоится в рамках Недели креативных индустрий стран Организации исламского сотрудничества.