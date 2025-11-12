Вице-спикер Милли Меджлиса недоволен клубами

В этом году в районах и городах сократили количество мест для приема в музыкальные школы. Об этом заявил депутат Джейхун Мамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, по общественным объединениям и религиозным организациям, а также по культуре, где обсуждался бюджетный пакет на 2026 год.

Депутат отметил, что в регионах также был принят ряд решений, касающихся работников культурной сферы:

«Хочу обратить внимание на одну проблему. В моем избирательном округе, в пяти библиотеках сложилась одинаковая ситуация: сотрудникам исполнилось 65 лет, их отправили на пенсию, но новых работников не приняли. В результате деятельность этих библиотек приостановлена. Считаю, что этот вопрос требует особого внимания».

Вице-спикер парламента Рафаэль Гусейнов, в свою очередь, отметил, что в этой сфере необходимы изменения:

«Нежелательно, чтобы сотрудники музыкальных школ оставались без работы. Но нужно учитывать, что в некоторых районных музыкальных школах работают люди, которые даже не знают нот и лишены элементарных знаний. С другой стороны, дома культуры и клубы сегодня не выполняют своих функций. Мы будем стремиться к модернизации по всем направлениям — в этом процессе причины сокращений и закрытий станут понятны».