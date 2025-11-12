Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из клиники «Вивамед», где он проходил лечение.

«Так как состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12», – говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках.

Его здоровье пошатнулось после 50-дневной голодовки, которую он объявил после ареста, поэтому Саакашвили сначала был в тюремной больнице, потом – в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике «Вивамед».