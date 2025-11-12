USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета на границе Азербайджана и Грузии: на борту было 20 человек

Саакашвили вернули в тюрьму

20:58 996

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из клиники «Вивамед», где он проходил лечение.

«Так как состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12», – говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках.

Его здоровье пошатнулось после 50-дневной голодовки, которую он объявил после ареста, поэтому Саакашвили сначала был в тюремной больнице, потом – в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике «Вивамед».

США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
21:44 155
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
21:30 370
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
20:58 997
Ирина Зарецкая принесла Азербайджану пятое золото Исламиады-2025
Ирина Зарецкая принесла Азербайджану пятое золото Исламиады-2025 ФОТО
20:45 580
Айхан Аббасов об азербайджанском футболе: «Мы делаем один шаг, Европа - пять. Мы радуемся одному полю, а они строят десять»
Айхан Аббасов об азербайджанском футболе: «Мы делаем один шаг, Европа - пять. Мы радуемся одному полю, а они строят десять»
20:33 750
Украина отказалась от переговоров с Россией
Украина отказалась от переговоров с Россией
20:32 1603
Российская «Труба» провалилась
Российская «Труба» провалилась
20:14 2310
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 21:15
21:15 18607
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий; все еще актуально
11:36 4788
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 2532
Зеленский потребовал ухода министров
Зеленский потребовал ухода министров обновлено 19:19
19:19 3710

ЭТО ВАЖНО

США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
21:44 155
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
21:30 370
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
20:58 997
Ирина Зарецкая принесла Азербайджану пятое золото Исламиады-2025
Ирина Зарецкая принесла Азербайджану пятое золото Исламиады-2025 ФОТО
20:45 580
Айхан Аббасов об азербайджанском футболе: «Мы делаем один шаг, Европа - пять. Мы радуемся одному полю, а они строят десять»
Айхан Аббасов об азербайджанском футболе: «Мы делаем один шаг, Европа - пять. Мы радуемся одному полю, а они строят десять»
20:33 750
Украина отказалась от переговоров с Россией
Украина отказалась от переговоров с Россией
20:32 1603
Российская «Труба» провалилась
Российская «Труба» провалилась
20:14 2310
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 21:15
21:15 18607
Дерзкий выпад против Израиля
Дерзкий выпад против Израиля наш комментарий; все еще актуально
11:36 4788
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
Армения о внеочередной делимитации с Азербайджаном
18:32 2532
Зеленский потребовал ухода министров
Зеленский потребовал ухода министров обновлено 19:19
19:19 3710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться